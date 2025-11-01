Die Berlinerinnen starten mit einem frühen Gegentor und verlieren 0:3 in Bremen. Zwei Nachwuchstalente kommen zum Debüt.

Berlin - Die Frauen des 1. FC Union Berlin mussten am 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga zum Auftakt einer englischen Woche eine 0:3 (0:0)-Niederlage bei Werder Bremen hinnehmen. Es war die vierte Niederlage der Saison.

Vor 1.487 Besuchern auf Platz 11 des Bremer Weserstadions gerieten die Schützlinge von Trainerin Ailien Poese bereits nach 24 Sekunden in Rückstand. Nach einem krassen Abwehrfehler von Verteidigerin Tomke Schneider konnte Maja Sternad zum 1:0 einschießen.

Im Verlauf der ersten Hälfte spielte Union keine Torchance heraus. Auch nach dem Seitenwechsel wurde es nicht besser. Bereits in der 48. Minute erhöhte Sternad auf 2:0. Larissa Mühlhaus erzielte in der Schlussphase das 3:0 (80.).

Zwei Debüts nach Ausfällen

Bei Union gab es aufgrund der verletzungsbedingten Ausfälle zwei Debüts. In der 55. Minute wurde die 16-jährige Leona Seifert eingewechselt, die sonst in der U23 spielt. In der 66. Minute kam mit Carla Okoro ein weiteres Nachwuchstalent in das Match.

Das nächste Spiel für Union haben es in sich. Es geht gegen die beiden deutschen Spitzenmannschaften. Am Dienstag (19 Uhr) ist der VfL Wolfsburg im Stadion An der Alten Försterei zu Gast. Am Freitag (18.30 Uhr) folgt der Auftritt beim amtierenden Meister und Pokalsieger FC Bayern München.