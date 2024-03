Brand in Mehrfamilienhaus in Leipzig-Paunsdorf

Leipzig - Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Leipzig hat es gebrannt. Menschen wurden dabei nicht verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. 25 Menschen mussten jedoch kurz ihre Wohnungen im Stadtteil Paunsdorf verlassen, wie es hieß. Wegen des Feuers am Sonntagabend habe sich starker Rauch und Ruß entwickelt. Die Feuerwehr hat gelöscht. Es werde wegen eines Branddelikts ermittelt. Zum entstandenen Schaden konnte die Polizei noch keine Angaben machen.