Salzgitter - In einer Küche eines Mehrfamilienhauses in Salzgitter ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, ist das Haus aufgrund von Löschwasser und Rauchgas vorerst nicht bewohnbar. Ein Bewohner wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Brandes ist noch nicht bekannt. Zur Schadenshöhe gibt es auch noch keine Angaben.