Ein Feuer bricht nachts im Unstrut-Hainich-Kreis aus. Die Flammen erfassen zwei Wohnhäuser. Was war die Ursache?

Herbsleben - Nach dem Brand eines Autos und zweier Wohnhäuser ist in Herbsleben (Unstrut-Hainich-Kreis) ein Schaden von rund 400.000 Euro entstanden. Zunächst hatte am frühen Sonntagmorgen ein in einem Innenhof geparktes Autos in Flammen gestanden, wie das Lagezentrum mitteilte.

Das Feuer habe dann auf ein Mehrfamilienhaus übergegriffen und auch ein benachbartes Einfamilienhaus beschädigt, das leer stand. Es wurde niemand verletzt. Als Brandursache wird nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt am Auto angenommen. Die Löscharbeiten dauerten rund drei Stunden.