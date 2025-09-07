Ein Motorradfahrer erkennt beim Überqueren einer Straße ein von rechts kommendes Auto zu spät. Beide Fahrzeuge stoßen zusammen. Ein Rettungshubschrauber bringt den jungen Mann ins Krankenhaus.

Ein Rettungshubschrauber, ein Notarzt und zwei Rettungswagen waren am Samstagmittag in Ostercappeln im Einsatz. (Symbolbild)

Ostercappeln - Ein 24-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Ostercappeln (Landkreis Osnabrück) schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Zwischenzeitlich wurden seine Verletzungen demnach als lebensgefährlich eingestuft, der junge Mann sei jedoch mittlerweile außer Lebensgefahr. Der 50 Jahre alte Autofahrer wurde leicht verletzt.

Der Biker nahm laut der Polizeisprecherin beim Überqueren der Straße dem herannahenden Wagen die Vorfahrt, es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde das Auto in einen Seitengraben geschleudert, der junge Mann stieß den Angaben zufolge gegen ein Straßenschild. Die Beamten sperrten die Straße an der Unfallstelle ab.