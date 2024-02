Crimmitschau - In Crimmitschau (Landkreis Zwickau) hat es in einem Wohnheim für Menschen mit Behinderung gebrannt. Ein 36-jähriger Bewohner habe am Dienstagabend sein Zimmer in Brand gesetzt, teilte die Polizei mit. Alle der 27 Bewohner des Heims und zwei Pflegekräfte wurden von der Feuerwehr evakuiert - verletzt wurde niemand.

Nach den Löscharbeiten waren alle Räume bis auf das betroffene Zimmer wieder nutzbar. Nach Polizeiangaben ist ein Sachschaden von 10.000 Euro entstanden. Die Kriminalpolizei ermittelt.