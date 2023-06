Berlin - In einem Gebäude in Berlin-Neukölln, in dem ein Hostel und eine Pflegeeinrichtung untergebracht sind, hat es gebrannt. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr wurde dabei am Montag ein Mensch leicht verletzt. Dieser sei vor Ort behandelt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Das Feuer sei in der zweiten Etage eines Appartements des Hostels ausgebrochen. In anderen Etagen des Gebäudes in der Saalestraße befinde sich eine Tagespflege. Zunächst hatte die Feuerwehr von einem Brand in einer Pflegeeinrichtung gesprochen.

Die Feuerwehr wurde nach eigenen Angaben gegen 9.50 Uhr alarmiert und war mit 72 Einsatzkräften vor Ort. Nach gut einer Stunde sei der Brand in dem fünfstöckigen Haus gelöscht gewesen. Insgesamt seien 65 Menschen versorgt und von einen Notarzt angeschaut worden. Bevor sie zurück ins Gebäude könnten, müsse dieses gelüftet werden, hieß es von der Feuerwehr.