Es brennt im Lager eines Pflanzencenters, eine gewaltige Rauchwolke steigt auf. Die Feuerwehr rückt mit Dutzenden Einsatzkräften an.

Berlin - In einem Gartencenter im Stadtteil Tegel ist am Abend im Lagerbereich ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte mit einem Großaufgebot verhindern, dass die Flammen auf den Verkaufsbereich übergreifen - der zum Glück schon geschlossen hatte. Verletzt wurde niemand, das Feuer war einige Stunden später unter Kontrolle, teilte die Feuerwehr mit. Die Polizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Die Feuerwehr war mit mehreren Löschrohren, einer Drehleiter und insgesamt 60 Einsatzkräften vor Ort. Der Brand war auf einer Fläche von rund 400 Quadratmetern ausgebrochen.