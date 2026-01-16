Fürstenwalde - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Fürstenwalde (Landkreis Oder-Spree) sind zwei Menschen ins Krankenhaus gebracht worden. Zur Schwere ihrer Verletzungen sowie zum Alter oder Geschlecht der Personen machte die Feuerwehrleitstelle keine Angaben. Das Feuer war in einer Wohnung im vierten Stock ausgebrochen. Das Haus wurde evakuiert. Alle Bewohnerinnen und Bewohner wurden anderweitig untergebracht. Zur Brandursache machte die Feuerwehr keine Angaben.