Nach einem nächtlichen Brand in einer Kurklinik im Harz gibt es erste Spuren. Doch vieles ist noch unklar.

Brand in einer Klinik im Harz - Polizei sucht Jugendliche

Nach einem Feuer in einer Fachklinik fehlt von den Verdächtigen jede Spur. (Symbolbild)

Blankenburg - Nach einem Brand in einer Kurklinik in Blankenburg im Harz suchen die Ermittler nach Hinweisen. Wie die Polizei mitteilte, wurde in der Nähe des Brandorts eine Gruppe von fünf Jugendlichen, sowohl männlich als auch weiblich, von Zeugen gesichtet.

Das Feuer brach in der Nacht zum Sonntag in einem Treppenhaus des Gebäudes aus. Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang es bislang nicht, die mutmaßlichen Brandstifter ausfindig zu machen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 15.000 Euro.