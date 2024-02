Geithain - Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Geithain (Landkreis Leipzig) hat in der Nacht zum Donnerstag einen Großeinsatz ausgelöst. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses seien rechtzeitig evakuiert worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Demnach mussten auch Menschen in einem Nachbarhaus kurzzeitig ihre Wohnungen verlassen. Die Feuerwehr habe den Brand schließlich gelöscht. Zunächst war unklar, wie es zu dem Feuer kam und wie hoch der dadurch entstandene Sachschaden war. Die Polizei ermittelt.