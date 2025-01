Dresden - Bei einem Brand in einer Wohnung in Dresden sind eine Bewohnerin und zwei Feuerwehrmänner verletzt worden. Während der Personensuche und Brandbekämpfung in den „vollkommen verqualmten“ Räumen sei es in innerhalb kürzester Zeit zu einer extremen Hitzeentwicklung gekommen, teilte die Feuerwehr mit. Dabei hätten zwei Feuerwehrmänner teils schwere Verbrennungen erlitten. Sie wurden von Einsatzkräften, die sich auf dem Balkon befanden, gerettet und dann in ein Krankenhaus gebracht.

Das Feuer war am frühen Dienstagabend in einer Erdgeschosswohnung eines Plattenbaus in Dresden-Prohlis ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, drang bereits dichter Rauch aus einem geborstenen Fenster. Das Wohngebäude wurde geräumt, das Feuer gelöscht. Drei Menschen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung medizinisch untersucht - eine Frau wurde dann in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.