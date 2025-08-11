Im Harz ist ein Feuer von Gartenabfällen auf die umliegende Vegetation übergegangen. Mehrere Feuerwehren sind vor Ort. Es gibt eine Warnmeldung.

Ballenstedt - In der Nähe des Flughafens Ballenstedt ist ein Vegetationsbrand ausgebrochen. Wie die Leitstelle Harz mitteilte, hatten zunächst Gartenabfälle gebrannt, das Feuer war dann auf die umliegende Vegetation übergangen. Fünf Feuerwehren seien vor Ort. Weil das Feuer in der Nähe des Flughafens ist, wurde eine Warnmeldung über die Warn-App Nina ausgegeben. Die Feuerwehr geht davon aus, dass der Brand bis zum frühen Abend gelöscht werden kann.