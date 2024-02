Velpke - Bei einem Brand in einer Biogasanlage im Landkreis Helmstedt ist ein geschätzter Schaden von 500.000 Euro entstanden. Menschen seien durch das Feuer nicht verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Zeuge hatte demnach am Mittwoch über die Rauchwolke in Büstedt in der Samtgemeinde Velpke informiert. Mehrere Feuerwehren rückten aus und konnten das Feuer nach mehreren Stunden löschen.

Ersten Ermittlungen zufolge geriet eine Maschine in der Nähe aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Das Feuer griff auf ein mit Gas befülltes Silo über, wo es zu einer Verpuffung kam. So entwickelte sich ein größerer Brand.