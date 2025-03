In der Lüneburger Heide stehen 2.000 Quadratmeter Wald in Flammen. Die Feuerwehr hat ein brennendes Auto als Brandursache ausgemacht.

Egestorf - Im Naturpark Lüneburger Heide ist ein Brand ausgebrochen. Bei Evendorf im Landkreis Harburg stehen 2.000 Quadratmeter Wald in Flammen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Auto in Brand geraten, woraufhin das Feuer schnell die trockenen Pflanzen und Bäume in der Umgebung erfasste. Weshalb das Fahrzeug brannte, ließ sich zunächst nicht klären. Die Feuerwehr rückte unter anderem mit fünf Tanklöschfahrzeugen an, um die schwierige Wasserversorgung zu sichern. Der Einsatz dürfte dem Sprecher zufolge bis in die frühen Morgenstunden dauern.