Brand im ehemaligen Freibad in Neustadt am Rübenberge

Neustadt - Ein Brand im stillgelegten Freibad in Neustadt am Rübenberge hat die Feuerwehr am Sonntagabend in Atem gehalten. Das Feuer war im Bereich der ehemaligen Umkleidekabinen und des Kiosks ausgebrochen, es drohte auf den nachbarlichen Schießstand überzugreifen, wie eine Sprecherin der Feuerwehr am Montag sagte.

Die Holzdachkonstruktion der Umkleidekabinen hatte den Angaben nach bereits vollständig in Brand gestanden, als die Einsatzkräfte eintrafen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung.

Insgesamt waren 150 Einsatzkräfte im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Ein Übergreifen der Flammen auf den Schießstand konnte laut Feuerwehr verhindert werden. Das Freibad ist seit Jahren nicht mehr in Betrieb.