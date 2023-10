Osterholz - Beim Brand auf dem Gelände eines Autohändlers in Osterholz-Scharmbeck (Landkreis Osterholz) ist ein geschätzter Schaden von mindestens 400.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei war gegen 4.00 Uhr am Mittwochmorgen aus ungeklärter Ursache ein Wohnmobil in Brand geraten. Die Flammen griffen demnach auf andere Fahrzeuge über und konnten durch die freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Insgesamt brannten laut Polizei zwei Wohnmobile und sechs Autos aus. Ob noch weitere Wagen beschädigt wurden, konnte bisher nicht abschließend geklärt werden. Die Polizei Osterholz ermittelt nun zur Brandursache.