Einen Termin im Bürgeramt zu bekommen, kann in Berlin nach wie vor schwierig sein. Mehr Kapazitäten sind eine Antwort auf das Problem. Einen neuen Standort gibt es in Marzahn-Hellersdorf.

Berlin - Der Berliner Senat will seine Bemühungen fortsetzen, die Terminsituation in den Bürgerämtern zu verbessern. In Marzahn-Hellersdorf ist vor diesem Hintergrund ein zusätzliches Bürgeramt an der Riesaer Straße in neuen Räumen und mit mehr Kapazitäten eröffnet worden.

Dort soll der Regelbetrieb am Freitag starten, wie die Senatskanzlei mitteilte. Damit verbunden sind auch zusätzliche Termine im Buchungssystem. Auch das Angebot an Bürgerdienstleistungen soll ausgeweitet werden.

Berlin baue seinen Bürgerservice damit weiter aus, erklärte der Regierende Bürgermeister, Kai Wegner (CDU). „Das Bürgeramt an der Riesaer Straße in Marzahn-Hellersdorf schafft zusätzliche Terminkapazitäten, von denen alle Berlinerinnen und Berliner profitieren.“

Bürgerämter bieten mehr Termine an

Für die berlinweite Verbesserung der Terminsituation wurden 100 zusätzliche Stellen in den Bürgerämtern geschaffen, so die Senatskanzlei. Außerdem stehe ein Springerpool mit 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung. Ein Rekrutierungsservice im Landesverwaltungsamt soll den Bezirken helfen, freie Stellen in den Bürgerämtern schneller zu besetzen.

Derzeit werden nach Angaben der Senatskanzlei pro Arbeitstag durchschnittlich 7.107 Termine gebucht. Im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres waren es erst 6.262.

Einen positiven Trend gibt es auch bei den Terminen, die in maximal zwei Wochen wahrgenommen werden können. Das sogenannte 14-Tage-Ziel ist den Angaben zufolge aktuell zu 81,8 Prozent erreicht. Im Juni vergangenen Jahres lag der Wert noch bei 58 Prozent.