Halle - Auf einem Spielplatz in Halle (an der Saale) hat es am Dienstagabend gebrannt. Aufgrund von Zeugenhinweisen stünden nun drei Jugendliche unter Tatverdacht, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Bei den Jugendlichen handele es sich um zwei Jungs und ein Mädchen, alle drei im Alter von 16 Jahren. Da zu dem Spielplatz in der Landsberger Straße eine Outdoor-Küche mit Solarmodulen gehöre, welche durch den Brand beschädigt wurden, liege der entstandene Sachschaden bei etwa 30.000 Euro. Es sei niemand verletzt worden, hieß es weiter. Die Polizei ermittle nun wegen Brandstiftung.