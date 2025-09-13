Ein brennender Sicherungskasten sorgt für Ausfälle und Verspätungen auf der Bahnstrecke zwischen Hannover und Berlin. Die Bahn spricht von Vandalismus. Für die Polizei ist das noch nicht klar.

Nach einem Brand an einem Stellwerk in Lehrte ist der Bahnverkehr zwischen Hannover und Berlin eingeschränkt. (Symbolbild)

Lehrte - Nach dem Brand eines Sicherungskastens an einem Stellwerk in der Region Hannover spricht die Bahn von „Vandalismus“ als Ursache. Der Brand sorgt aktuell für starke Beeinträchtigungen im Bahnverkehr zwischen Hannover und Berlin. Die Bahn teilte mit, dass es aufgrund von „Vandalismusschäden“ an der Strecke bis voraussichtlich Sonntag zwischen Hannover und Berlin zu Verspätungen und Zugausfällen komme.

Die Polizei hingegen sagte dazu auf Anfrage, es gebe bislang keine neuen Erkenntnisse bezüglich der Brandursache. Derzeit werde weiter untersucht, ob ein technischer Defekt oder Brandstiftung die Ursache für das Feuer gewesen sei. Ermittler hätten das Gerät abgebaut und mitgenommen. Mit einem Ergebnis der Untersuchungen rechnet die Polizei erst in den kommenden Tagen.

Verspätungen und Ausfälle - Dauer der Reparaturarbeiten unklar

Durch die Störung kommt es laut der Deutschen Bahn im Fernverkehr zwischen Hannover und Berlin zu vielen Verspätungen und Ausfällen. Die ICE- und IC-Züge der Verbindung Hannover – Wolfsburg – Berlin werden umgeleitet und verspäten sich dadurch um bis zu 70 Minuten. Bei den IC-Zügen zwischen Hannover und Magdeburg rechnet die Bahn mit einer Verspätung von rund 25 Minuten. Einzelne Züge fallen demnach auch komplett aus.

Auch im Nahverkehr gibt es laut Bundespolizei viele Zugausfälle und Verspätungen. Teilweise sei ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Bislang ist unklar, wie lange genau die Reparaturarbeiten noch andauern werden.