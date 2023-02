Potsdam - Ein Kabel-Brand hat in der Nacht zum Freitag einen Stromausfall bei mehreren Tausend Einwohnern der Landeshauptstadt Potsdam ausgelöst. Auch Ampeln und die Straßenbeleuchtung seien betroffen gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. An einer Kabeltrasse unterhalb der Nuthestraßenbrücke an der Friedrich-List-Straße sei es gegen 03.00 Uhr morgens aus bislang unbekannter Ursache zu einem Feuer gekommen. Wie die Polizei mitteilte, sei schon jetzt von einem sehr hohen Schaden auszugehen. Wahrscheinlich seien auch Baumaßnahmen zur Wiederherstellung der Kabeltrasse notwendig. Die Stadtwerke Potsdam teilten via Twitter mit, die Stromversorgung sei um 5.45 Uhr wieder hergestellt worden.