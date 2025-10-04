Nach zwei knappen Niederlagen muss sich der deutsche Meister bei einem Testlauf mit dem letzten Platz begnügen.

Gorzow - Die BR Volleys haben das Vorbereitungsturnier im polnischen Gorzow auf dem vierten Platz abgeschlossen. Im Spiel um den dritten Rang gab es ein 2:3 (25:23, 18:25, 22:25, 26:24, 10:15) gegen den Bundesliga-Rivalen SVG Lüneburg. Volleys-Topscorer war Nolan Flexen mit 20 Punkten bester Scorer, Daniel Malescha kam auf 13 Punkte. Bei Lüneburg überragte Axel Enlund mit 27 Punkten.

Am Abend zuvor hatte die Mannschaft von Volleys-Trainer Joel Banks gegen den dreimaligen Champions-League-Sieger Zaksa Kędzierzyn-Koźle ebenfalls knapp mit 2:3 (25:20, 22:25, 25:15, 22:25, 11:15) verloren.

Gegen Zaksa Kędzierzyn-Koźle half auch eine zweimalige Führung nach Sätzen nicht zur Überraschung. Topscorer war Jake Hanes mit 19 Punkten. Da auch die SVG Lüneburg mit 2:3 verloren hatte, kam es zum deutschen Duell. Dort wechselte Banks dann munter durch.