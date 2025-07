Luxemburg/Berlin - Der deutsche Serienmeister Berlin Volleys trifft in der Gruppenphase der Volleyball-Champions-League auf starke Gegner. Im Pool C bekommt es die Mannschaft von Trainer Joel Banks mit Titelverteidiger Sir Sicoma Monini Perugia aus Italien, dem tschechischen Meister VK Lvi Praha sowie einem Qualifikanten zu tun. Das ergab die Auslosung in der Zentrale des Europäischen Volleyball-Verbandes (CEV) in Luxemburg.

Aus den fünf Vierergruppen kommen nur die Erstplatzierten direkt weiter. Die restlichen drei Teilnehmer am Viertelfinale werden dann in einer K.-o.-Runde zwischen den Gruppenzweiten und dem besten Gruppendritten ermittelt. Zuletzt hatten die Berliner viermal in Folge die K-.o.-Phase erreicht.