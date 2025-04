Berlin - Die Berlin Volleys fühlen sich gut gerüstet für die Play-off-Endspiele um die deutsche Volleyball-Meisterschaft. Mit drei rundum überzeugenden 3:0-Siegen im Halbfinale gegen die Grizzlys Giesen hat der Titelverteidiger nicht nur seine vorherige kleine Schwächephase abgehakt, sondern auch viel Selbstvertrauen getankt. „Das waren drei wirklich gute Auftritte von uns“, bilanzierte Volleys-Mittelblocker Tobias Krick die Halbfinalserie. Die Schlussfolgerung des 2,13-Meter-Hünen: „Wenn wir so spielen, haben es alle Gegner schwer gegen uns.“

Die diesjährige Endspielserie Best of five eröffnen die Berliner am 27. April mit einem Heimspiel. Der Gegner wird noch zwischen der SVG Lüneburg und dem VfB Friedrichshafen ermittelt (Play-off-Stand: 2:1). Seit 2011 haben die BR Volleys nunmehr Jahr für Jahr das Finale erreicht. Sie holten dabei elf von 13 möglichen Titeln, wobei 2020 coronabedingt kein Meister ermittelt wurde.

Ein schöner Nebeneffekt zu Ostern

Volleys-Zuspieler Johannes Tille ist froh, dass seine Mannschaft das Halbfinale gegen Giesen im Schnelldurchlauf in drei Spielen mit 9:0 Sätzen erledigt hat. „Das bringt den schönen Nebeneffekt, dass wir jetzt am Osterwochenende spielfrei sind“, sagte er. Außenangreifer Moritz Reichert mahnt indes schon volle Konzentration auf das Kommende an. „Das größte Saisonziel steht uns noch bevor“, sagte der 30-jährige Nationalspieler.

Dass die BR Volleys vor den Play-offs in einem kleinen Tief gesteckt haben, ist Vergangenheit. „Es stimmt. Es gab eine kurze Phase, da waren wir angreifbar“, sagte Reichert. „Ich glaube, wir haben jetzt auf dem Court wieder den richtigen Rhythmus gefunden“, ergänzte Tille im Hinblick aufs Finale.