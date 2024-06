Berlin - Nationalspieler Moritz Reichert kehrt zu Volleyball-Rekordmeister BR Volleys zurück. Nach vier Spielzeiten im Ausland hat der Außenangreifer einen Zweijahresvertrag beim Hauptstadt-Club unterschrieben, wie die Berliner am Donnerstag mitteilten. „Sowohl Polen als auch Frankreich waren in jeder Hinsicht gute Erfahrungen für mich. Ich denke, ich habe Schritte nach vorn gemacht und möchte das jetzt in Berlin wieder zeigen“, kündigte der 29-Jährige an.

Schon von 2018 bis 2020 trug Reichert das Trikot des Bundesligisten. In seinem zweiten Jahr an der Spree führte er sein Team als Kapitän aufs Feld. Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand erhofft sich durch die erneute Verpflichtung mehr Stabilität in Annahme und Abwehr. „Moritz strahlt auf und neben dem Court Ruhe und Souveränität aus. Er hat bei uns schon bewiesen, dass er mit seiner Art eine Mannschaft führen kann“, lobte Niroomand den Nationalspieler.