Dortmund - Matthias Sammer könnte einem Medienbericht zufolge bei Borussia Dortmund bleiben - allerdings in einer etwas anderen Rolle als bisher. Der BVB plant nach Informationen der „Sport Bild“, den Ex-Nationalspieler als eine Art persönlicher Berater von Sport-Geschäftsführer Lars Ricken (48) weiterzubeschäftigen. Sammer (57) soll in den kommenden Tagen ein entsprechendes Angebot erhalten.

Bis Ende Juni steht der frühere Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes noch als Berater der BVB-Geschäftsführung unter Vertrag. In dieser Rolle war er auch in wichtige sportliche Belange einbezogen. So soll er unter anderem auch an Sitzungen zur Kaderplanung teilgenommen haben.

Sammer soll nun Ricken, mit dem er sich zu Spielerzeiten bei Borussia Dortmund bei Auswärtsreisen ein Zimmer geteilt hatte, vor allem bei strategischen Themen mit Rat zur Seite stehen.

Sammer bei BVB-Spielen im TV außen vor

Bereits jetzt steht fest, dass Sammer in seiner Rolle als TV-Experte keine Spiele des BVB mehr begleitet. „Er hat sich zu sehr in Rage geredet. Das haben wir aber aufgearbeitet“, hatte der langjährige Dortmunder Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF gesagt.

Der frühere Dortmunder Meistercoach hatte zu Beginn der Champions-League-Saison im Streaming-Dienst Prime Video harsche Kritik am Dortmunder Team geübt, das damals noch von Nuri Sahin trainiert wurde.