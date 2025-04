Berlin - Die Berlin Volleys sind sich der Schwere ihrer Aufgabe im Halbfinale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft vollauf bewusst. „Das werden spannende Spiele“, sagte Libero Kyle Dagostino vor dem ersten Aufeinandertreffen daheim mit den Grizzlys Giesen in einer Play-off-Serie Best of five an diesem Samstag (18.00 Uhr). Kapitän Ruben Schott pflichtete ihm bei: „Giesen wird uns alles abverlangen.“

In der Hauptrunde haben die BR Volleys die Niedersachsen zweimal besiegt (3:0, 3:1). Doch inzwischen ist der Titelverteidiger etwas aus dem Tritt geraten. In jüngster Zeit knickte die Mannschaft beinahe regelmäßig nach einem souverän gewonnenen ersten Satz mächtig ein, zuletzt beim mühsamen 3:2-Viertelfinalsieg bei den Netzhoppers KW.

Schön ist gut, Ergebnisse sind aber wichtiger

„Das darf nicht passieren. Das ist ein Phänomen und nur schwer erklärbar“, sagte Geschäftsführer Kaweh Niroomand, ehe er doch einen Erklärungsversuch startete: „Wenn wir unter Druck geraten, verlassen wir schnell unseren Matchplan. Die Annahme ist dann nicht mehr so präzise, in die Angriffe schleichen sich Fehler ein.“

Auch Trainer Joel Banks hat das Problem erkannt. „Wir neigen dazu, in Höhen und Tiefen zu agieren“, sagte er. Seine Forderung: „Wir müssen selbstbewusst und stabil bleiben.“

Zumindest auf einen Schönheitspreis legen die Volleys im jetzigen Stadium der Saison keinen Wert mehr. „Klar wollen wir attraktiven Volleyball spielen, aber jetzt geht es vorrangig um Ergebnisse“, sagt Banks, der am Donnerstag seinen 50. Geburtstag feierte.