Die BR Volleys zeigen in der Volleyball-Bundesliga derzeit keine Schwäche. Die Auswärtsaufgabe in Mitteldeutschland meistern die Hauptstädter souverän.

Bitterfeld-Wolfen - Die BR Volley haben in der Volleyball-Bundesliga den nächsten Sieg eingefahren. Der deutsche Meister gewann auswärts bei den Cerebricks Volley Goats Mitteldeutschland ungefährdet mit 3:0 (25:14, 25:19, 25:18) und fuhr dabei den sechsten Sieg in Serie in der Meisterschaft ein. Mit insgesamt acht Erfolgen bei drei Niederlagen sind die Hauptstädter weiter in der Spitzengruppe dabei. Bei der Partie in Sachsen-Anhalt waren Daniel Malescha und Nolan Flexen die erfolgreichsten Angreifer der BR Volleys.

Die Berliner bereiten sich nun auf den Auftakt in der Champions League vor: Am Donnerstag (19.30 Uhr) kommt der spanische Meister Guaguas Las Palmas in die Max-Schmeling-Halle.