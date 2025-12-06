Der SV Darmstadt mischt im Aufstiegsrennen der 2. Liga munter mit. Gegen den KSC jubeln die Südhessen trotz eines Malheurs am Anfang.

Darmstadt - Der SV Darmstadt ist in der 2. Fußball-Bundesliga in die Aufstiegszone vorgestoßen und hat sich nach dem Aus im DFB-Pokal schnell wieder gefangen. Die Südhessen gewannen ein rasantes Samstagabendspiel gegen den Karlsruher SC mit 3:2 (1:1) und kletterten auf den Relegationsrang drei. Die Karlsruher indes rutschen durch die vierte Niederlage in Serie immer mehr ins Tabellenmittelfeld ab.

Marco Richter (45.+1), Isac Lidberg (48.) und Matej Maglica (63.) erzielten die Tore für die Darmstädter. Just Abwehrspieler Maglica hatte den KSC durch ein Eigentor in Führung gebracht (38.), Fabian Schleusener traf zum zwischenzeitlichen 2:2 (60.). In einer wilden Schlussphase verpassten es die Karlsruher dann, doch noch einen Punktgewinn zu erzwingen.

Maglica erst Pechvogel, dann Matchwinner

Die Zuschauer im Stadion am Böllenfalltor sahen ein rasantes und aufregendes Spiel, in dem weitgehend die Hausherren - die unter der Woche noch im DFB-Pokal mit 0:2 beim SC Freiburg verloren hatten - das Geschehen bestimmten. Dennoch ging zunächst der KSC in Führung, weil Darmstadts Maglica den Ball per Kopf ins eigene Tor beförderte. Auf den kurzen Schreck antwortete Richter in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit einem Freistoßschlenzer, bei dem der Gäste-Torhüter Hans-Christian Bernat keine gute Figur machte.

Nach dem Seitenwechsel legten die Gastgeber von Coach Florian Kohfeldt schnell mit einem Treffer von Lidberg nach. Just in der Phase, in der Darmstadt auf die Vorentscheidung drängte, glich Schleusener nach einem Traumpass aus. Wenige Minuten danach aber machte SVD-Profi Maglica sein Malheur beim Eigentor wieder wett und köpfte zur erneuten Führung.