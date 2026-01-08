Champions League BR Volleys gewinnen Krimi gegen den tschechischen Meister
Die Volleyballer der BR Volleys sichern sich in einer hart umkämpften Partie den nächsten Sieg in der Champions League. Am Sonntag steht das nächste Topspiel an.
Prag - Die BR Volleys haben auch ihr zweites Gruppenspiel in der Champions League gewonnen und wichtige Punkte im Kampf um die Teilnahme an der K.o.-Phase gesammelt. Der deutsche Meister setzte sich in einem spannenden Duell mit dem tschechischen Meister VK Lvi Prag mit 3:2 (28:26, 22:25, 25:14, 20:25, 15:9) durch.
In der schweren Vierer-Gruppe C ist Titelverteidiger Perugia der große Favorit. Dahinter zählt im Rennen um die K.-o.-Runde jeder Punkt für die Volleys. Für die fünf Gruppensieger geht es direkt ins Viertelfinale. Die restlichen drei Teams für die Runde letzten Acht werden in K.-o.-Spielen zwischen den fünf Gruppenzweiten und dem besten Dritten ermittelt.
Im Auftaktspiel hatten die Berliner den spanischen Meister Guaguas Las Palmas souverän mit 3:0 besiegt. Am Sonntag steht für den Hauptstadtclub die nächste wichtige Aufgabe an: Düren kommt zum Bundesliga-Spitzenspiel in die Max-Schmeling-Halle (15.00 Uhr/Dyn).