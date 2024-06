Magdeburg - Linke-Co-Landeschefin Janina Böttger hat nach dem Abschneiden ihrer Partei bei der Europawahl eine „ehrliche Auswertung“ gefordert. „Wir haben als Partei viel Arbeit vor uns, um Vertrauen zurückzugewinnen“, sagte Böttger der dpa am Sonntagabend. AfD und BSW hätten stärker als die Linke vom „Ampel-Chaos“ profitiert. Man habe es nicht geschafft, überzeugende Antworten zu liefern, so Böttger. Die Ursachen müssten aufgearbeitet werden. Bei der Linken deutet sich in Sachsen-Anhalt ein Ergebnis um die fünf Prozent bei der Europawahl an.