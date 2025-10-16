Gestrandet auf einer Sandbank, umgeben von lebensgefährlicher Strömung: Zwei Männer kämpfen zwischen Wangerooge und Spiekeroog ums Überleben – doch Rettung kommt.

Wangerooge/Spiekeroog - Marineflieger haben zwei Männer von einem sinkenden Motorboot in der Nordsee gerettet. Die Crew drohte zwischen den ostfriesischen Inseln Wangerooge und Spiekeroog unterzugehen, wie die Seenotretter mitteilten. Die Schiffbrüchigen wurden am Mittwoch zum Marinestützpunkt in Nordholz geflogen und dort an einen Rettungswagen übergeben.

Die Männer strandeten mit ihrem sieben Meter langen Motorboot auf einer Sandbank zwischen den Inseln. Bekannte alarmierten die Einsatzkräfte. Ein Marine-Hubschrauber war gerade für eine Übung unterwegs und konnte sofort Kurs auf die Unfallstelle nehmen.

Fischer auf einem Kutter versuchten derweil, die Schiffbrüchigen zu retten - jedoch ohne Erfolg. Auch die Seenotretter konnten sich dem gestrandeten Boot wegen lebensgefährlicher Strömung nur bis auf wenige Meter nähern. Hilfe kam dann von den Marinefliegern: Sie bargen die beiden Männer nacheinander mit einem Rettungskorb und brachten sie in Sicherheit. Sie waren nach Angaben der Seenotretter ansprechbar und konnten sich selbst fortbewegen. Das Boot mussten die Einsatzkräfte zurücklassen.

Die Wasserschutzpolizei ermittelt nun, warum die Männer in Seenot gerieten. Der Bereich zwischen den Inseln gilt als sehr anspruchsvoll, weil die Strecke an gefährlichen Sandbänken und an einem weit hereinragenden Damm - der berüchtigten Buhne H - vorbeiführt.