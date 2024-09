Grünheide - Nach der Explosion eines Motorboots auf dem Werlsee bei Grünheide (Oder-Spree) mit vier Verletzten ermittelt die Kriminalpolizei zur Brandursache. Es werde auch geprüft, ob ein technischer Defekt die Verpuffung auslöste, sagte ein Sprecher der Polizei.

Das Boot war am Mittwochnachmittag in Brand geraten. Zu dem Zeitpunkt befanden sich vier Menschen an Bord. Ein 87-Jähriger wurde schwer verletzt. Eine 76 Jahre alte Frau, ein 84 Jahre alter Mann sowie ein weiterer Mann, von dem das Alter zunächst nicht bekannt war, erlitten leichte Verletzungen.

Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht, einer von ihnen mit einem Rettungshubschrauber. Laut Polizei trieb das brennende Boot zurück zum Ufer, wo die Flammen auf ein Hausboot überschlugen. Die Feuerwehr löscht den Brand. Der Sachschaden konnte zunächst nicht beziffert werden.