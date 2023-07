Bombenentschärfung in Berlin hat begonnen

Berlin - Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Berlin-Hohenschönhausen haben die Spezialisten für die Entschärfung ihre Arbeit aufgenommen. „Die Spezialkräfte vom Entschärfer-Trupp sind bereits an der Bombe dran“, hieß es vom Lagezentrum der Berliner Polizei am Mittwochabend.

Zuvor war die Evakuierung abgeschlossen worden. 7800 Menschen mussten ihre Wohnungen in dem Sperrkreis von 500 Metern um den Fundort verlassen. Der Blindgänger war am Mittwochvormittag auf einer Baustelle entdeckt worden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich vermutlich um eine russische Fliegerbombe.