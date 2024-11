Hannover - Gegen mehrere Schulen in Niedersachsen gibt es Bombendrohungen. Nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) sind unter anderem Schulen in Hannover sowie eine in Stuhr bei Bremen betroffen. Es gebe auch Drohungen gegen Schulen außerhalb von Niedersachsen. Es scheine eine deutschlandweite Aktion zu sein, sagte ein LKA-Sprecher.

In Stuhr bleibt heute die Lise-Meitner-Schule wegen der Bombendrohung geschlossen. Die Drohung wurde nach Angaben der Polizei am Sonntagabend per Mail ausgesprochen. Am Morgen soll das Gebäude nun mit Spürhunden durchsucht werden.

Am Morgen waren Polizisten und Polizistinnen vor Ort, um sicherzugehen, dass Schülerinnen und Schüler, die den Unterrichtsausfall nicht mitbekommen haben, nicht doch das Gebäude betreten. Die Lise-Meitner-Schule beherbergt ein Gymnasium sowie eine Haupt- und Realschule.

Vier Schulen im Raum Hannover betroffen

Im Raum Hannover sind nach Angaben der Stadt vier Schulen betroffen - drei Gymnasien und eine Realschule. Nach Angaben der Polizei seien jeweils Einsatzkräfte vor Ort. Von einer echten Bedrohung gingen die Beamten zunächst nicht aus. Inwieweit der Unterricht eingeschränkt ist, war zunächst unklar.

Schulen in mehreren Bundesländern haben Drohungen erhalten

Es gebe auch Berichte von Bombendrohungen gegen Schulen in Thüringen oder Sachsen, hieß es vom LKA weiter. Verschiedene Polizeistellen berichten von Drohungen, die am Sonntag per Mail eingingen. Die verschiedenen Landeskriminalämter würden sich nun vernetzen, um nach dem Täter zu suchen, sagte ein Polizeisprecher in Hannover.

In der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt gab es Bombendrohungen gegen fünf Schulen. Nach dortigen Polizeiangaben sind Schulen im ganzen Freistaat betroffen. Die Beamten dort gehen nach Durchsuchungen der Schulen nicht von einer Ernsthaftigkeit der Drohungen aus. Der Schulbetrieb in Erfurt laufe ohne Einschränkungen.