In der Silvesternacht patrouillieren Sicherheitskräfte im Park Sanssouci. Wegen der Brandgefahr ist Böllern in den historischen Anlagen in Potsdam verboten.

Potsdam - Der berühmte Park Sanssouci und andere historische Gartenanlagen in Potsdam sind für Silvesterfeiern tabu. Zum Schutz der Kulturgüter bleiben sie in der Nacht zum 1. Januar geschlossen, wie die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten ankündigte. Dort ist es verboten, Böller zu zünden. In allen Anlagen werden in der Silvesternacht Sicherheitskräfte im Einsatz sein, wie es hieß.

„Leichtsinnig gezündete Raketen oder Irrläufer können die historischen Bauten und Gärten beschädigen und Brände verursachen“, warnte die Schlösserstiftung. Am Neujahrstag öffnen die Gartenanlagen wieder.