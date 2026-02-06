Keine Lust (mehr) auf Skifahren? In Sachsens Bergen gibt es auch abseits der Skipisten und Loipen viel Winterliches in den Ferien: Ice-Tubing und Rodeln etwa, aber auch Eislaufen und Winterwandern.

Altenberg/Oberwiesenthal/Schneeberg - Winterspaß in den Ferien: Dank Schnee und Frost haben es Familien in Sachsen nicht weit, um Ski oder Snowboard zu fahren. Viele Skihänge und Loipen im Erzgebirge sind für Wintersportler präpariert. Doch was, wenn nach einigen Tagen der Skistiefel drückt und Abwechslung gefragt ist? Abseits der Skipisten und Loipen gibt es etliche Winterangebote - auch für Skimuffel.

Adrenalinschub beim Bobfahren und Ice-Tubing

Sich einmal wie ein Bob-Profi fühlen und mit mehr als Tempo 100 durch den Eiskanal rauschen - in Altenberg dürfen das auch Laien. Wo sonst Profisportler ihre Wettkämpfe austragen, können Gäste zu erfahrenen Piloten in den 4er-Bob steigen, der sie auf einer Strecke von 1.000 Metern durch steile Kurven steuert. Das Vergnügen hat mit 99 Euro pro Person seinen Preis und viele Termine sind schon ausgebucht. Immer dienstags gibt es auch Führungen zum Eiskanal. In den Ferien können sich Kinder dabei auf eine Schnitzeljagd begeben.

Nicht ganz so rasant wie im Bobschlitten, aber trotzdem mit hohem Tempo ist man beim Ice-Tubing unterwegs. Hier können Besucher in einem Reifen durch den Eiskanal rutschen. Dafür gibt es zwei Varianten: eine 400 Meter lange Strecke für Besucher ab 10 Jahren und eine 1.000 Meter lange Strecke für Gäste ab 16.

Gäste-Biathlon in Altenberg und Oberwiesenthal

Der Biathlonsport hat in Sachsen lange Tradition und einige erfolgreiche Athleten hervorgebracht. Abseits des Spitzensports können sich Interessierte auch selbst in dieser Disziplin ausprobieren und im Altenberger Schießkanal ihre Zielgenauigkeit unter Beweis stellen. Das müssen sie vorab in der Tourist-Info buchen.

In Oberwiesenthal wird in den Ferien mittwochnachmittags in der Skiarena sowohl Schießtraining als auch ein Aktivtraining angeboten. Neben dem Schießen auf eine Klappscheibe können sich die Teilnehmer dann auch in einem Staffelwettkampf auf Skiern messen und wie echte Biathleten eine Runde im Stadion drehen. Veranstalter ist der Verein WSC Erzgebirge Oberwiesenthal.

Rodelspaß in den Bergen

Auf die Schlitten, fertig, los: Ob in der Oberlausitz, im Vogtland oder im Erzgebirge, in den Bergen locken vielerorts tolle Hänge zu einer Rodelpartie - vorausgesetzt, es hat genug geschneit. Mancherorts wird an den Rodelhängen mit Kunstschnee nachgeholfen, wie bei „Rost's Wiesen“ in Augustusburg. Laut Tourismusverband Erzgebirge gibt es derzeit gute Rodelmöglichkeiten auch in Carlsfeld, Tellerhäuser, Breitenbrunn, Eibenstock und Oberwiesenthal.

Den Fichtelberg können Schlittenfahrer mit der historischen Schwebebahn hinauffahren. Dort wartet dann eine 1.740 Meter lange Naturrodelstrecke, die hinab in den Ort führt. Auch in Johanngeorgenstadt müssen Rodel-Fans nicht zu Fuß den Hang hinauf stapfen, sondern können einen Lift benutzen. Dazu wurde am Erlebnisberg von Ski- auf Rodellift umgestellt. Das eigene Gefährt muss aber zu Hause bleiben: Für den Lift gibt es vor Ort spezielle Schlitten.

Auf Kufen übers Eis gleiten

Der Frost hat viele Seen und Teiche zufrieren lassen, was nun Schlittschuhläufer lockt. Doch vor dem Betreten der Gewässer wird immer wieder gewarnt, oder es ist sogar ausdrücklich verboten. Wer trotzdem unter freiem Himmel auf Kufen übers Eis gleiten will, der kann auf Kunsteisflächen ausweichen. So etwa in Oberwiesenthal, im Zwickauer Muldepark und auf dem Markt in Schneeberg. Dort bietet sich derzeit täglich vor der Kulisse des historischen Rathauses ein buntes Treiben auf dem Eis.

Überdachte Eisflächen und -hallen haben unter anderem in Oelsnitz/Vogtland und in Aue geöffnet, aber auch in Jonsdorf im Zittauer Gebirge. Im Chemnitzer Eissportzentrum gibt es sowohl in der Halle als auch auf der Eisschnelllaufbahn unter freiem Himmel Angebote zum öffentlichen Eislaufen, ebenso in der Eisarena Weißwasser in der Oberlausitz. Vielerorts locken auf den Eisflächen auch besondere Aktionen wie Eisstockschießen, Faschingsangebote oder Eis-Disco.

Wandern durch den Winterwald

Die Landschaft genießen und durch winterliche Wälder streifen geht auch ohne Skier. Dazu gibt es etliche Winterwanderungen im Erzgebirge und der Sächsischen Schweiz - etwa Touren entlang des Malerweges, von Schmilka hoch auf den Carolafelsen oder von Königstein über den kleinen Bärenstein nach Wehlen. Im Erzgebirge locken etwa Routen von Altenberg zur Scharspitze, zwischen Neuhausen und dem Spielzeugdorf Seiffen oder von Carlsfeld über die Staumauer nach Weitersglashütte.