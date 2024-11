Binnen kurzer Zeit werden Straßen in Bremen spiegelglatt, es kommt zu einem Dutzend Unfällen. Auf einer Autobahn kracht es wegen der gefährlichen Glätte mehrfach - ein Polizist wird dabei verletzt.

Blitzeis sorgt in Bremen für Unfälle - Polizist verletzt

Blitzeis hat in Bremen binnen kurzer Zeit für rund ein Dutzend Verkehrsunfälle gesorgt. (Symbolbild)

Bremen - Wegen plötzlich auftretender Glätte ist es in Bremen nach Angaben der Polizei zu etwa einem Dutzend Verkehrsunfällen gekommen. Allein auf der Autobahn 281 gab es am späten Mittwochabend und in der frühen Nacht mehrere Glätte-Unfälle, wie die Beamten mitteilten. Ein Polizist wurde dabei verletzt.

Zu einem folgenschweren Unfall kam es auf der Autobahn 281. Dort war laut Polizei zuerst ein Sattelzug bei Blitzeins ins Schleudern geraten. Der Laster prallte gegen Schutzplanken und kam schließlich auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Ein Streifenwagen sicherte die Unfallstelle ab, dabei kam es zu einem weiteren Unfall.

Der Fahrer eines weiteren Lastwagens fuhr nach Angaben der Polizei mit zu hoher Geschwindigkeit auf die Unfallstelle zu. „Trotz Bremsversuchen konnte der Fahrer des herannahenden Lkw nicht rechtzeitig anhalten“, teilten die Beamten mit. Der Lastwagen prallte schließlich seitlich in den Streifenwagen, indem ein Polizist saß. Der 33 Jahre alte Beamte wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Er kam in ein Krankenhaus.

Nach dem Unfall bildete sich ein Stau auf der Autobahn, wo es zu einem weiteren Auffahrunfall zwischen zwei Sattelzügen kam. Die Autobahn wurde deshalb für Bergungs- und Reinigungsarbeiten zwischen den Anschlussstellen Neustadt und Flughafen für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei ging von einem Gesamtschaden von rund 400.000 Euro aus.