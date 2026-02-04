Unfälle in den frühen Morgenstunden, gesperrte Abschnitte und aufwendige Reinigungen: Das Wetter sorgt auf der A1 im Norden für einige Einsätze. Was Betroffene jetzt wissen sollten.

Auf der A1 zwischen Osnabrück und Bremen kam es zu etwa zehn größeren Unfällen wegen Glatteis. (Symbolbild)

Hannover/Bremen - Blitzeis hat in der Nacht und am frühen Morgen auf der Autobahn 1 zwischen Osnabrück und Bremen zu zahlreichen Unfällen geführt. An zwei Stellen ist die Fahrbahn am Morgen weiter gesperrt, wie die Verkehrsmanagement-Zentrale Niedersachsen mitteilte. Vor allem mit Lastwagen war es demnach ab etwa 3.00 Uhr in beide Fahrtrichtungen vermehrt zu Glätteunfällen gekommen.

Betroffen waren der Autobahnpolizei zufolge ausschließlich Sattelzüge und Gliederzüge, die auf der eisglatten Fahrbahn ins Schleudern gerieten, sich drehten oder von der Straße abkamen und mit Schutzplanken kollidierten. Insgesamt registrierten die Einsatzkräfte rund zehn größere Unfälle, die auf Eisregen zurückgeführt werden.

Gleich zwei Sperrungen auf der A1

Aktuell kommt es zu zwei Vollsperrungen auf der A1: Bei Engelmannsbäke in Fahrtrichtung Osnabrück liegt ein Anhänger mit drei Gliederzügen quer auf der Fahrbahn. Die A1 ist in diesem Abschnitt ab der Anschlussstelle Wildeshausen-West voll gesperrt. Eine weitere Vollsperrung besteht kurz vor der Anschlussstelle Vechta, wo bei einem Zusammenstoß mit der Mittelschutzplanke der Tank eines Sattelzugs aufgerissen wurde. Die Fahrbahn muss dort aufwendig gereinigt werden.

Nach bisherigen Angaben wurden keine schweren Verletzungen gemeldet. Die Verkehrsmanagement-Zentrale warnt weiterhin vor extremer Glätte auf der A1 und bittet Autofahrer um besondere Vorsicht.