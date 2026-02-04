Ein Mann versucht in Müncheberg, seine brennende Sauna selbst zu löschen - und landet im Krankenhaus. Die Feuerwehr bekämpft die Flammen mit mehr Erfolg.

Müncheberg - Bei einem Brand einer Sauna hat sich in Müncheberg (Landkreis Märkisch-Oderland) ein Mann verletzt. Laut Polizei war das Feuer am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr ausgebrochen. Von dem Saunagebäude seien die Flammen auch auf einen Wohnanhänger übergeschlagen, hieß es.

Der Eigentümer habe versucht, das Feuer eigenhändig zu löschen. Dabei verletzte er sich, sodass er ins Krankenhaus musste, so die Polizei. Den Angaben zufolge löschten Feuerwehrleute die Flammen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache.