Blitzeinbruch mit Auto in Luxus-Boutique am Ku'damm

Berlin - Unbekannte Täter sind mit einem Auto in eine Boutique der Luxus-Modemarke Chanel am Kurfürstendamm in Berlin eingebrochen. Sie fuhren in der Nacht zum Mittwoch gegen 0.40 Uhr mit einem grünen Wagen rückwärts in das Schaufenster des Geschäfts. Dabei wurden die Schaufensterscheibe und Waren in der Auslage zerstört, wie die Polizei mitteilte.

Nach den ersten Erkenntnissen seien die Täter ohne Beute geflohen. Das Auto blieb im Schaufenster stehen. Konkrete Hinweise zu den Einbrechern fehlten zunächst, nach ihnen fahndet nun die Polizei.