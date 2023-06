Dresden - Unbekannte haben an mindestens fünf Kirchen in Dresden die Blitzschutzanlagen beschädigt. Wie die evangelischen Dresdner Kirchenbezirke und das Bistum Dresden-Meißen am Montag mitteilten, sei in der vergangenen Woche bemerkt worden, dass Teile der Blitzableiter gekappt worden waren. Neben der Kreuzkirche Dresden im Stadtzentrum seien die Martin-Luther-Kirche in der Dresdner Neustadt, die Stankt-Michaels-Kirche im Stadtteil Bühlau sowie die Emmauskirche in Dresden-Kaditz und die katholische Herz-Jesu-Kirche in Dresden-Johannstadt betroffen, hieß es. Die Polizeidirektion Dresden geht von besonders schweren Fällen des Buntmetalldiebstahls aus und prüft, ob Zusammenhänge bestehen. Laut der Mitteilung sei jedoch etwa in Kaditz das Diebesgut auf dem anliegenden Friedhof wiedergefunden worden.

„Wir sind beunruhigt“, sagte der evangelische Superintendent Albrecht Nollau. Der Wert des Metalls sei eher gering. Der Sachschaden bei jedem Gotteshaus liege jedoch jeweils im vierstelligen Bereich. „Die Gemeinden sind dabei, die Schäden zu beheben, um die Schutzwirkung wieder herzustellen.“