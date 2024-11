14.000 Menschen betroffen Blindgänger in Osnabrück entschärft - Bewohner dürfen zurück

Am Rand der Osnabrücker Innenstadt wurden am Abend mehrere Blindgänger entschärft. Tausende Bewohner dürfen wieder in ihre Häuser und Wohnungen. Schaulustige sorgten zuvor allerdings für Ärger.