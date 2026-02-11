Die Tage mit viel Schnee und Eis sind vorbei, nun ist es grau und nass. Wie sind die Wetter-Aussichten?

Hannover/Bremen - Ein bewölkter und teils neblig-trüber Tag erwartet die Menschen heute in Niedersachsen und Bremen. Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes muss mit Regen oder Sprühregen gerechnet werden. Die Temperaturen bleiben mild: Die Tageshöchstwerte reichen von vier Grad im Wendland bis neun Grad im Südwesten und Süden Niedersachsens. Dazu weht schwacher Wind.

Der Donnerstag wird ebenfalls bewölkt und regnerisch, die Temperaturen steigen der Vorhersage zufolge bis auf bis zu zehn Grad im Südwesten. Danach wird es wieder kälter. Ab der Nacht zum Freitag müssen sich die Menschen im Norden Niedersachsens auf gefrierenden Regen oder Schnee einstellen. Ab Samstag werden Minusgrade sowie weiterer Schneefall erwartet.