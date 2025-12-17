Erstmals seit 2009 ist der BTV-8-Typ der Blauzungenkrankheit in Sachsen nachgewiesen worden. Eine Restriktionszone im Umkreis von 150 Kilometern wurde eingerichtet.

Anfang der Woche war erstmals seit 2009 ein Fall der Blauzungenkrankheit vom Serotyp 8 in Meißen (Sachsen) nachgewiesen worden. (Symbolbild)

Potsdam/Meißen - Nachdem bei einem Rind im sächsischen Meißen Anfang der Woche die Blauzungenkrankheit festgestellt wurde, gelten auch für einige Gebiete in den angrenzenden Bundesländern Restriktionen. Wie das Landwirtschaftsministerium Brandenburg mitteilte, sind von der sogenannten Restriktionszone neben großen Gebieten im südlichen Brandenburg auch Teile von Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen betroffen. Aus der Zone dürfen für das Blauzungenvirus empfindliche Tiere wie Rinder, Schafe oder Ziegen nur unter bestimmten Bedingungen in virusfreie Regionen innerhalb Deutschlands und der EU gebracht werden.

Erster Fall vom Typ BTV-8 seit 2009

Anfang der Woche hatte das Friedrich-Loeffler-Institut bei einem Rind aus Meißen die Blauzungenkrankheit festgestellt. Es ist nach Angaben des sächsischen Sozialministeriums der erste Nachweis des Typs BTV-8 seit 2009 in Sachsen. Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind bereits betroffen.

Die Blauzungenkrankheit ist eine durch bestimmte blutsaugende Stechmücken übertragbare Virusinfektion. Die Krankheit, die vor allem Rinder und Schafe, aber auch Ziegen oder Hirsche betrifft, kann großes Leid hervorrufen. Betroffene Tiere leiden laut Landratsamt an Appetitlosigkeit und Fieber, sie produzieren weniger Milch. In schweren Fällen könne die Blauzungenkrankheit tödlich enden. Als Schutz empfehlen Fachleute den Landwirten, ihre Tiere zu impfen. Der Erreger ist den Angaben zufolge für Menschen ungefährlich.