Wer sich an einem sommerlichen Tag etwas erfrischen möchte, muss in der Talsperre Pirk auf das kühle Nass verzichten. Das Gesundheitsamt warnt vor Blaualgen.

Vogtlandkreis - Das Gesundheitsamt im Vogtlandkreis hat in der Talsperre Pirk ein erhöhtes Aufkommen von Blaualgen festgestellt und vom Baden in dem Gewässer abgeraten. Das geht aus einer Mitteilung des Landratsamts Vogtlandkreis hervor. Demnach wurden Ende Juli bei Kontrollen am Ufer des Gewässers erste Schlieren von Grünalgen entdeckt. Infolgedessen wurden in der letzten Woche Gewässerproben durch das Gesundheitsamt vorgenommen. Die Auswertungen belegten den Verdacht.

Das Gesundheitsamt rät zur Vorsicht. Bei Auftreten von trübem Wasser oder grünen Schlieren sollten Menschen dort nicht baden. Auch Hunde sollten verzichten, da sie besonders empfindlich seien.

Bei bestimmten Symptomen sofort einen Arzt aufsuchen

Vor wenigen Tagen wurden bereits Blaualgen im Stausee Quitzdorf (Landkreis Görlitz) entdeckt. Auch dort warnte das Gesundheitsamt vor der Wassernutzung durch Mensch und Tier und riet, bei Symptomen wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Atemnot, Hautreizungen oder entstehenden Quaddeln sofort einen Arzt aufzusuchen.

Blaualgen treten vor allem in den Sommermonaten bei hohen Wassertemperaturen in stehenden Gewässern auf. Eine bläulich-grünliche Trübung des Wassers und Schlierenbildung sind Anzeichen für das Vorhandensein der Bakterien.