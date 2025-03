Die Befürchtungen haben sich bestätigt. Aues Top-Stürmer Marcel Bär hat sich schwer am Fuß verletzt. In dieser Saison wird er nicht mehr spielen.

Aue - Der FC Erzgebirge Aue muss die Saison ohne seinen Top-Torjäger Marcel Bär beenden. Wie der Fußball-Drittligist auf dpa-Anfrage mitteilte, bestätigte sich bei dem Stürmer der Verdacht auf einen Achillessehnenriss im linken Fuß. Bereits am Freitag wird Bär in Braunschweig operiert.

Der 32-Jährige zog sich die Verletzung am Mittwoch in der ersten Halbzeit des 1:4 bei Hansa Rostock zu. Mit elf Toren und sechs Vorlagen in 27 Spielen ist Bär der gefährlichste Offensivspieler des FCE.

Den Riss hatte sich Bär bei einem Antritt ohne Einwirkung des Gegners zugezogen. „Die Verletzung von Marcel ist schlimmer als die Niederlage“, sagte Trainer Jens Härtel. Der 55-Jährige erlebte eine furchtbare Rückkehr ins Ostseestadion, wo er von Januar 2019 bis November 2022 den FC Hansa trainiert hatte.