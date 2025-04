Einen Tag nach seiner Teilnahme an der Trauerfeier für Papst Franziskus in Rom feiert Bischof Wilmer einen Gottesdienst in Hildesheim - und äußert eine Hoffnung.

Hildesheim - Hildesheims Bischof Heiner Wilmer sieht in der weltweit riesigen Anteilnahme nach dem Tod von Papst Franziskus auch ein Zeichen für die Bedeutung der Kirchen. Er habe den Petersplatz „noch nie“ so voll erlebt, so Wilmer einen Tag nach seiner Teilnahme an dem Trauergottesdienst für den Pontifex auf dem Petersplatz in Rom.

Trotzdem sei die Atmosphäre entspannt und bewegend zugleich gewesen. Das habe ihm gezeigt, dass „die Kirche in bewegter Zeit ein Zufluchtsort für die Menschheit ist“, wurde Wilmer in einer Mitteilung des Bistums zitiert. In einem Gottesdienst im Hildesheimer Dom sagte er: „Wir danken Gott, dass wir Papst Franziskus haben konnten – in der Kirche und in der Welt.“ Papst Franziskus war am Ostermontag im Alter von 88 Jahren in Rom gestorben.