Viele Menschen reagieren verängstigt angesichts der vielen Probleme und Konflikte auf der Welt. Der Osnabrücker Bischof ruft zum Mut haben auf - und zum Engagement gegen Extremismus.

Osnabrück - Der katholische Bischof von Osnabrück, Dominicus Meier, hat zum Jahreswechsel dazu aufgerufen, sich nicht von einer zunehmenden Resignation in der Gesellschaft und Kirche anstecken zu lassen. Das Jahr 2026 brauche das hoffnungsvolle Engagement von Christinnen und Christen, sagte Dominicus laut vorab verbreitetem Manuskript in seiner Silvester-Predigt im Dom Osnabrück. „Es braucht Ihre Phantasie vom Leben und Ihren Mut zum Handeln.“

Dominicus ging auf das Ende des Heiligen Jahres 2025 ein, das unter dem Leitwort „Pilger der Hoffnung“ stand. Pilgerinnen und Pilger der Hoffnung zeichnen sich laut Dominicus dadurch aus, dass sie sich um Verständigung und friedliche Lösungen bemühen, sich von jedwedem Extremismus distanzieren und andere Religionen, Kulturen, Überzeugungen und Lebensweisen achten.

„Pilgerinnen und Pilger der Hoffnung lieben die Freiheit und demokratische Verhältnisse, gestalten sie engagiert mit und sehnen sich nicht danach, durch einen starken Staat oder autoritäre Machthaber gegängelt oder handzahm gemacht zu werden“, sagte Dominicus.