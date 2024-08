Berlin/Potsdam - Ein schwüler und heißer Tag erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für beide Bundesländer eine Hitzewarnung herausgegeben. Die Hitzebelastung könne gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen, warnten die Experten. „Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl.“

Demnach startet der Tag wolkenlos und trocken. Am Nachmittag sind in Ostbrandenburg vereinzelte starke Gewitter und Schauer nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte liegen zwischen 33 und 36 Grad.

Die Waldbrandgefahr ist in so gut wie allen Brandenburger Kreisen hoch bis sehr hoch - vor allem im Westen des Bundeslandes, wie der DWD informierte. Gestern Nachmittag hatte ein Brand in der Nähe des Urlaubs- und Freizeitresorts „Tropical Islands“ im Süden Brandenburgs einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nach Angaben eines Sprechers waren drei Hektar Wald im Kreis Dahme-Spreewald betroffen. Das Feuer wurde am späten Abend gelöscht. Zur Ursache des Brandes machte die Feuerwehr zunächst keine Angaben.

Schauer und Gewitter in der Nacht

Nachts ziehen einige Wolken auf, im Nordwesten Brandenburgs kommt es örtlich zu Schauern und Gewittern. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 17 und 20 Grad.

Der Freitag bleibt stark bewölkt, zeit- und gebietsweise treten schauerartiger Regen und einzelne Gewitter auf. Es wird etwas weniger warm - mit Höchsttemperaturen zwischen 24 und 30 Grad.

In der Nacht zum Samstag halten sich die Wolke in der Südosthälfte noch hartnäckig am Himmel, zum Teil werden Schauer erwartet. Es kühlt auf Temperaturen zwischen 11 und 15 Grad ab.